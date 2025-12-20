Реклама

07:37, 20 декабря 2025Бывший СССР

Бойцы двух бригад ВСУ сбежали с передовых позиций

Военнослужащие 72-й и 127-й бригад ВСУ сбежали с передовых позиций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Военнослужащие двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с передовых позиций на харьковском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Уточняется, что в результате комплексного огневого поражения бегством покинули позиции бойцы 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБр).

Ранее стало известно, что в Харьковской области бойцы 72-й ОМБр ВСУ отказались идти в бой. Бригаду экстренно отправили в бой, пока она находилась на восстановлении потерь. При этом пехотные батальоны подразделения отказались выполнять приказ командования, а подчинились ему лишь подразделения беспилотных сил.

