Экс-премьера Пакистана и его жену приговорили еще к 17 годам тюрьмы

Экс-премьера Пакистана Хана и его жену Биби приговорили еще к 17 годам тюрьмы

Суд Пакистана приговорил уже заключенных бывшего премьер-министра страны и основателя опозиционной партии ДЗС Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к 17 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом пишет Dawn со ссылкой на постановление суда.

Издание отмечает, что Имран Хан и Бушра Биби обвиняются по делу о приобретении за символическую цену дорогостоящего ювелирного набора, подаренного Хану властями Саудовской Аравии в 2021 году. На тот момент он был премьер-министром Пакистана.

Напомним, с 2023 года политик отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в коррупции. Его супруга по тому же обвинению получила наказание в виде семи лет. Новый срок они начнут отбывать после того, как истечет предыдущий.

Ранее в пакистанском городе Пешавар ликвидировали двух террористов, которые пытались атаковать штаб-квартиру федеральной полиции.