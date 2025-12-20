Реклама

Эксперт заявил о новой тактике России в конфликте на Украине

Военный эксперт Онуфриенко: «Герань» может бить по украинским мостам ежедневно
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил о новой тактике России в конфликте на Украине. Об этом пишет «Взгляд».

По словам специалиста, нанесенный недавно удар по мосту через Днестр обеспечивал логистику из портов Измаила грузов из Румынии и частично Молдавии. «Речь идет о том, чтобы сделать доставку этих грузов крайне неудобной. Их можно будет доставлять обходными путями через, например, Румынию, но со значительными затруднениями, что неизбежно будет отражаться на ситуации на фронте», — говорит он.

Онуфриенко указал на то, что для полной изоляции фронта Россия должна начать наносить удары по украинским мостам через Днепр, но уже сейчас можно говорить о нарушении логистики украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области.

Повторные удары по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 Одесса — Рени неизбежны, считает он. Легкими боеприпасами, уточнил эксперт, нельзя снести опоры советского моста, но можно сделать невозможным движение автотранспорта и поездов по поврежденному покрытию. С учетом стоимости дронов типа «Герань», продолжил Онуфриенко, наносить удары по украинским мостам можно даже ежедневно, и раньше Россия к такой тактике не прибегала.

В конечном итоге у противника пропадает желание ремонтировать его. Конечно, нужно учитывать, что параллельно мосту возводятся понтонные переправы, но и они легко уничтожаются

Михаил Онуфриенковоенный эксперт

19 декабря Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по мосту через Днестр в селе Маяки Одесской области. Переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину — с Молдавией и Румынией.

