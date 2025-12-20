Курского школьника приговорили к семи годам колонии за попытку вступить в РДК

В Курске школьника отправили в воспитательную колонию за попытку вступить в РДК

Второй западный окружной суд приговорил 17-летнего школьника из Курска к семи годам воспитательной колонии за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд окончательно приговорил подростка к наказанию в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в воспитательной колонии с лишением права администрировать сайты в Интернете на срок два года», — рассказали в пресс-службе суда. Старшеклассника обвинили по части 1 статьи 30 («покушение на участие в деятельности террористической организации») и части 2 статьи 205.2 («публичное оправдание терроризма») УК РФ.

Отмечается, что подросток выходил на связь с представителями РДК с октября 2023 года по март 2025 года, однако его отказались принимать в организацию до достижения 18-летнего возраста. В августе 2024 года юноша также опубликовал два сообщения в мессенджере с оправданиями деятельности РДК.

Ранее во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело 22-летней студентки Полины Костиковой. Ее обвиняют в спонсировании РДК и вербовке для него новобранцев.