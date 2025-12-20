Реклама

На Украине ликвидировали участника вторжения в Курскую область

РИА Новости: В Сумской области ликвидирован боец, вторгшийся в Курскую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Сумской области ликвидировали командира роты 17-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Соколовского, участвовавшего во вторжении в Курскую область. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Сумской области ликвидирован командир роты 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады капитан Соколовский Александр Вячеславович 28.09.1992 года рождения из Кривого Рога», — рассказал собеседник агентства.

Соколовский сражался в рядах ВСУ с начала так называемой АТО в Донбассе. Также он участвовал во вторжении в Курскую область, подчеркнул представитель силовых структур.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские войска полностью смогли освободить в апреле 2025-го.

