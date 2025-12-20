Нанесенный Украине ущебр в ходе конфликта подсчитали

Сибига: Городам и энергетике Украины в ходе конфликта нанесен ущерб на $600 млрд

Разрушения на территории Украины, произошедшие в ходе конфликта, по оценкам Всемирного банка, нанесли ущерб республике в размере порядка 600 миллиардов долларов. В эту сумму входят атакованные инфраструктура, энергетика, гражданские объекты, заявил глава МИД страны Андрей Сибига, его цитирует «Новини.LIVE» в Telegram-канале.

Поэтому Россия должна заплатить Украине компенсацию, высказался министр в контексте предоставленной Евросоюзом поддержки в размере 90 миллиардов евро.

По словам Сибиги, у Европы было два сценария: поддержать Киев деньгами сейчас или заплатить кровью позже. Этот подход разделяют большинство лидеров стран ЕС, отметил он.

Глава украинского МИД утверждает, что историческое решение в поддержку Киева помогло принять осознание, что это борьба не только Украины, но и всей Европы за свою безопасность.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в отказе от плана Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов в качестве «репарационного кредита» Украине. Альтернативой был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.