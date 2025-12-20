Реклама

02:20, 20 декабря 2025Россия

Пассажирка напала на певца Глызина в самолете и задержала рейс

Mash: Пьяная пассажирка напала на певца Глызина в вылетающем из Москвы самолете
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Нетрезвая пассажирка набросилась на заслуженного артиста России и музыканта Алексея Глызина в салоне воздушного судна, которое планировало вылет из Москвы. Из-за дебоширки рейс пришлось задержать, о чем сообщает Telegram-канал Mash.

По словам самого певца, женщина кричала, кидалась вещами и лезла к людям, употребляя нецензурную лексику. В какой-то момент Глызин вместе со своим концертным директором пошли успокаивать зачинщицу конфликта, скрутили ее и помогли вывести из салона.

В самолете находились дети. Как уточняется, одна из пассажирок пожаловалась на плохое самочувствие, ей вызвали врачей. После того, как разбирательства закончились, экипаж объявил скорый вылет до финальной точки.

Ранее пьяная пассажирка EasyJet угрожала попутчикам расправой. Летевшая в Египет 35-летняя женщина напала на двух женщин и одного мужчину. Ее адвокат заявил, что будет доказывать невиновность подопечной.

    Пассажирка напала на певца Глызина в самолете и задержала рейс

