03:36, 20 декабря 2025Интернет и СМИ

Раскрыта новая схема мошенников перед Новым годом

РИА Новости: Аферисты выдумали схему с новогодними выплатами для многодетных
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В преддверии Нового года мошенники активно применяют схему с фальшивыми выплатами для многодетных семей. Кроме того, они выдумывают разнообразные «подарки» от администрации, о чем журналистам РИА Новости рассказал юрист Иван Курбаков.

По его словам, злоумышленники также могут говорить о доплатах к пенсии. После киберпреступники уведомляют, что для получения социальной помощи нужно назвать данные карты, на которую якобы будут начислены средства, предупреждает эксперт.

Россиянам рекомендовали проявить бдительность и быть внимательными при получении подобного предложения, а также не передавать никому личные данные и не называть коды из СМС.

Как сообщалось ранее, мошенники часто создают копии запрещенных сайтов для шантажа пользователей. Преступники работают над фишинговыми сайтами и собирают данные пользователей. Затем жертвы получают угрозы — их запугивают тем, что информация будет обнародована.

