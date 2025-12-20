Реклама

17:48, 20 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали последовательность действий при сердечном приступе

Врач Шелуха: При сердечном приступе в первую очередь надо вызвать скорую помощь
Наталья Обрядина

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Если человек своевременно не получил помощь при инфаркте, риск тяжелых последствий и летального исхода резко возрастает, предупредила кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Полина Шелуха. Правильную последовательность действий при сердечном приступе она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, если у человека появились симптомы инфаркта, необходимо в первую очередь вызвать скорую помощь. Затем человека нужно уложить на горизонтальную поверхность, слегка приподняв верхнюю часть тела. Доктор добавила, что важно снять с него утягивающие предметы одежды: освободить шею от галстука, живот — от ремня или пояса, расстегнуть пуговицы. После этого обязательно необходимо обеспечить доступ свежего воздуха.

«Человеку с признаками острого инфаркта миокарда категорически запрещается вставать, ходить, курить и принимать пищу. Также не рекомендуется самостоятельно принимать лекарственные препараты. Задача близких — быть рядом, контролировать состояние, поддерживать спокойствие и ждать приезда врачей», — подчеркнула кардиолог.

Ранее врач-реаниматолог Мария Кривега назвала признаки приближающегося инфаркта. По ее словам, перед сердечным приступом могут появиться боль в животе и тошнота.

