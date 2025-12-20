Реклама

04:54, 20 декабря 2025

Россиянам рассказали о случаях удержания пенсий

Депутат Нилов: Пенсии россиян могут удерживаться для погашения долгов
Марина Совина
Фото: Кирилл Зыков / Агентство Москва

Пенсии россиян, как и другие доходы, по решению суда могут удерживаться для погашения долгов. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что существуют ограничения. «Но пенсия по случаю потери кормильца неприкосновенна», — уточнил депутат. По его словам, в остальных случаях общая норма лимита удержания средств из выплаты составляет 50 процентов. Однако, добавил Нилова, в некоторых случаях удержание возможно до 70 процентов от пенсии. Такой показатель может быть назначен судом в случае выплат алиментов несовершеннолетнему и компенсации за нанесенный вред здоровью.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что в случае удержания выплат, на руках пенсионера обязательно должен остаться прожиточный минимум.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал позитивной идею увеличения минимального размера страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей, отметив, что деньги в бюджете на это есть.

