22:56, 19 декабря 2025

Рубио необычно отреагировал на государственное решение Трампа

Рубио заговорил по-испански после решения Трампа о государственном языке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заговорил по-испански в рамках пресс-конференции в Вашингтоне, хотя американский лидер Дональд Трамп ранее объявил государственным только английский язык. Трансляцию пресс-конференции вел Associated Press.

«Я не хочу, ребят, чтобы вы думали, что я говорю только по-испански», — высказался Рубио.

Чиновник так часто обращался к испанскому, что пришлось объясниться перед публикой. Когда госсекретарю задавали вопрос на испанском, он сначала отвечал на этом языке.

Указ о признании английского языка государственным был принят Дональдом Трампом 1 марта. Подобный документ стал первым в американской истории. Как выяснилось, около 15 процентов американцев говорят дома на испанском.

Ранее Марко Рубио заявил, что США готовы работать столько, сколько нужно для урегулирования конфликта на Украине, чтобы добиться прогресса в мирных переговорах. Госсекретарь допустил, что Вашингтон может привести Москву и Киев к компромиссу уже на этой неделе. Он также отметил, что в конечном итоге решение о мирном соглашении должны принимать две стороны.

