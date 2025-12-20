Спрогнозирована роль Кличко в протестах против Зеленского

Политолог Вакаров: Мэр Кличко возглавит протесты против Зеленского в Киеве

Мэр украинской столицы Виталий Кличко может возглавить протесты в Киеве против президента Украины Владимира Зеленского. Таким прогнозом с aif.ru поделился член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

«На этой неделе Кличко давал интервью немецкой прессе и говорил о том, что коррупция вокруг Зеленского подрывает доверие западных партнеров, а также доверие граждан к центральной власти внутри страны. Это уже политические лозунги», — высказался он. Как отмечает Вакаров, мэр Киева четко дал понять, что находится к Зеленскому в оппозиции.

По этой причине противостояние в украинской столице будет намного сильнее, чем в Одессе, где местные жители начали перекрывать автомагистрали из-за блэкаута, полагает политолог. «Объясняется это тем, что в столице уже есть лидер протестов: им будет или сам Кличко, или кто-то из его окружения. И человеческие мотивы будут использованы для политических целей, а это очень серьезный фактор», — предположил эксперт.

Ранее Кличко дал оценку правлению президента Владимира Зеленского на Украине. «Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — заявил мэр Киева.