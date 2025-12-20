Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:52, 20 декабря 2025Бывший СССР

Спрогнозирована роль Кличко в протестах против Зеленского

Политолог Вакаров: Мэр Кличко возглавит протесты против Зеленского в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр украинской столицы Виталий Кличко может возглавить протесты в Киеве против президента Украины Владимира Зеленского. Таким прогнозом с aif.ru поделился член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

«На этой неделе Кличко давал интервью немецкой прессе и говорил о том, что коррупция вокруг Зеленского подрывает доверие западных партнеров, а также доверие граждан к центральной власти внутри страны. Это уже политические лозунги», — высказался он. Как отмечает Вакаров, мэр Киева четко дал понять, что находится к Зеленскому в оппозиции.

По этой причине противостояние в украинской столице будет намного сильнее, чем в Одессе, где местные жители начали перекрывать автомагистрали из-за блэкаута, полагает политолог. «Объясняется это тем, что в столице уже есть лидер протестов: им будет или сам Кличко, или кто-то из его окружения. И человеческие мотивы будут использованы для политических целей, а это очень серьезный фактор», — предположил эксперт.

Ранее Кличко дал оценку правлению президента Владимира Зеленского на Украине. «Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — заявил мэр Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США восхитились выступлением Путина на прямой линии

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Ученые сообщили о странных признаках 3I/ATLAS

    Трамп едва не обозвал Хиллари Клинтон нецензурным словом

    На Западе обеспокоились словами Путина о «европейских подсвинках»

    Трамп поиздевался на Байденом

    В России рассказали о последствиях начала войны между США и Венесуэлой

    Политолог заявил об исчерпании возможностей Запада по давлению на Россию

    В Швейцарии сообщили о последствиях воровства активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok