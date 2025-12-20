Стал известен размер пособия при рождении ребенка в 2026 году

Говырин: Пособие при рождении ребенка увеличится в 2026 году до 28 773 рублей

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится в России с 1 февраля 2026 года, сообщил депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин. Об этом пишет РИА Новости.

«Повышение выплат в наступающем году коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тысяч 773 рублей», — сказал он.

Говырин добавил, что изменение коснется всех семей, имеющих право на эту выплату. Оно будет действовать на всей территории страны.

Ранее Говырин заявил, что с 1 января увеличится пенсия пожилых людей, которым исполнилось 80 лет. Он также отметил, что доплата может быть установлена только по одному из двух оснований. По его словам, размер страховой пенсии в 2026 году составит 9584 рубля и 69 копеек.