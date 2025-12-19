Реклама

Экономика
02:07, 19 декабря 2025Экономика

Некоторым пожилым людям увеличат пенсию с 1 января

Говырин: С 1 января увеличат пенсию пожилым людям, которым исполнилось 80 лет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пожилым людям, которым в декабре 2025 года исполнилось 80 лет, повысят пенсию с 1 января 2026 года. Кроме того, повышение выплат затронет тех, кто получил инвалидность I группы. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что доплата может быть установлена только по одному из двух оснований. Выплачивать ее начнут с месяца, следующего за тем, когда возникло соответствующее право. «Если пенсию увеличивали, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее поднимать не будут», — пояснил Говырин.

Он также напомнил, что размер страховой пенсии в 2026 году составит 9584 рубля и 69 копеек.

Ранее стало известно, что россияне могут увеличить размер пенсии более чем в два раза, но для этого надо будет отсрочить выход на нее на 10 лет.

