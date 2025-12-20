Реклама

Трамп захотел выделить себе миллиард долларов из бюджета США

Трамп захотел назначить себе компенсацию в $1 млрд от правительства США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп захотел назначить самому себе компенсацию от правительства США в один миллиард долларов за обыск Федерального бюро расследований (ФБР) в его частной резиденции Мар-а-Лаго. Об этом он рассказал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

«Знаете, я подал иск и выигрываю дело. Есть только одна проблема: именно я должен его урегулировать. Другими словами, я подаю иск и я же должен его урегулировать. Так что, может быть, я дам себе миллиард и выделю все благотворительным фондам. Разумно, не так ли. Хотя, может быть, стоит оставить эти деньги себе», — сказал он.

Глава государства тут же поправил себя, подчеркнув, что не собирается оставлять эти деньги. Он также отметил странность ситуации, в рамках которой он должен «заключить сделку и договориться с самим собой».

Ранее стало известно, что дефицит бюджета США в завершившемся 30 сентября 2025-м финансовом году, большая часть которого пришлась на период президентства Трампа, сократился до 1,775 триллиона долларов, что на 2,3 процента меньше, чем в предыдущем.

