Трамп заявил об угрозе для США в конце января

Трамп заявил об угрозе нового шатдауна в США в конце января

США могут вновь столкнуться с шатдауном в конце января. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине.

Он допустил, что тридцатого января может начаться забастовка, и работа правительства будет приостановлена. Американский лидер уточнил, что договоренности по бюджеты упираются в медицинские расходы — демократы и республиканцы имеют разногласия по этому вопросу.

«Потому что демократов полностью контролируют страховые компании. Они просто остановят правительство», — сказал он.

В ноябре в США завершился самый долгий за всю историю шатдаун. Его продолжительность составила 43 дня. Трамп подписал документ о временном бюджете правительства страны. Предварительно его проект одобрил Конгресс США.