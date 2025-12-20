Реклама

06:20, 20 декабря 2025

На Западе обеспокоились словами Путина о «европейских подсвинках»

Daily Express: Путин необычайно жестко высказался о Европе
Марина Совина
Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Президент России Владимир Путин «необычайно жестко» высказался о Европе. Таким образом на слова главы РФ во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны отреагировала британская газета Daily Express.

«Недавняя риторика Владимира Путина в "боевом стиле", в том числе его насмешки над европейскими лидерами, называющие их "подсвинками", представляет собой прямую угрозу для Европы», — утверждает украинский эксперт Юрий Бойченко.

В статье высказывается опасение, что риторика российского президента якобы указывает на подготовку к войне с Европой.

Ранее глава РФ заявил, что утверждения о том, что Россия может напасть на Европу — чушь. Путин подчеркнул, что западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку, постоянно говорят, что они готовятся к войне с Россией.

