Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:22, 20 декабря 2025Интернет и СМИ

В Германии пришли к необычному выводу после слов Путина

Welt: Слова Путина о ЕС находят отклик у Трампа и его сторонников
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hao Jianwei / XinHua / Global Look Press

Слова президента России Владимира Путина об утрате Европейским союзом (ЕС) своих позиций нашла отклик у американского лидера Дональда Трампа и его сторонников. К необычному выводу пришел немецкий военный эксперт Гюстав Грессель в интервью телеканалу Welt.

«Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников», — сказал он.

По его мнению, подобные высказывания Путина способны сделать жизнь европейцев, испытывающим напряженные отношения с Трампом, «еще сложнее».

Ранее Путин раскрыл свое отношение к конфликту европейских политических элит с Трампом. «Здесь нет ничего неожиданного, ничего удивительного. Ничего здесь удивительного», — отметил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заговорили о «пугающем предупреждении» Путина на прямой линии

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Орбан выложил ролик про Мерца и фон дер Ляйен

    Ученого из Китая обвинили в ввозе кишечной палочки в США

    В США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами

    В Германии пришли к необычному выводу после слов Путина

    Военкор заявил о снятии Путиным на прямой линии «главного вопроса по СВО»

    В МИД России назвали главного спонсора Украины

    В США обнародовали материалы дела Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok