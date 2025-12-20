Focus назвало прямую линию Путина демонстрацией успехов РФ в 2025 году

Содержание выступления президента России Владимира Путина на прямой линии демонстрирует, что страна добилась успехов в 2025 году в военной, дипломатической и социальной сферах, а негативные предположения Запада относительно Москвы не подтвердились. Такую высокую оценку дало издание Focus.

Издание назвало Россию стойкой, так как несмотря на санкционный режим, государство экспортирует свою продукцию и обеспечивает оборонный бюджет, избегая при этом доминирования военных расходов над всей остальной экономикой.

В материале сказано, что Запад не сумел добиться международной изоляции России, ее связи со странами за его пределами только укрепились. Хотят вести дела с Москвой даже состоящие в НАТО Турция и Венгрия.

В то же время, как утверждает издание, Европа пока не способна к договоренностям, а западные страны выглядят в глазах Путина не как единый блок, а как «беспорядочное месиво».

Прямая линия президента России состоялась 19 декабря, Путин отвечал на вопросы граждан и журналистов более четырех часов.

Российский лидер, в частности, заявил, что в вопросе украинского урегулирования мяч на стороне западных оппонентов и президента Украины Владимира Зеленского.