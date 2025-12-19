Путин заявил о «мяче» на стороне оппонентов в вопросе украинского урегулирования

В вопросе украинского урегулирования мяч на стороне западных оппонентов и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

«Так скажем, прежде всего главарей киевского режима и их, в данном случае и прежде всего, европейских спонсоров», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в Анкоридже Россия согласовала и практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По словам российского лидера, говорить, что Москва что-то отвергает, некорректно.