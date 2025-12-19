Реклама

14:01, 19 декабря 2025Мир

Путин высказался о заявлениях об отвержении предложений Трампа по Украине

Путин: В Анкоридже Москва практически согласились с предложениями Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — сказал он.

По словам российского лидера, на предварительных встречах в Москве Москве были сделаны предложения, и обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы.

Глава России отметил, что приехав в Анкоридж, он сказал, что для Москвы будут приняты непростые решения, но страна готова идти на компромиссы.

Ранее Путин заявил, что в вопросе украинского урегулирования мяч на стороне западных оппонентов и президента Украины Владимира Зеленского.

