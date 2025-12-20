Реклама

Мир
03:50, 20 декабря 2025

В Польше рассказали об одном поступке президента перед встречей с Зеленским

Fakt: Навроцкий распорядился убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать Круглый стол для переговоров в Президентском дворце в Варшаве перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Fakt.

Отмечается, что польский лидер принял решение о демонтаже переговорного стола в четверг, 18 декабря — накануне его встречи с Зеленским. Он сообщил, что отправил Круглый стол в Музей истории Польши в Варшаве в качестве символа окончания эпохи посткоммунизма.

«Суверенная, амбициозная Польша может сделать больше, чем просто идеализировать "Круглый стол"; это важный элемент исторического обсуждения, но его нельзя идеализировать, воздавая ему дань уважения в Президентском дворце», — объяснил Навроцкий.

Ранее глава Польши заявил, что поляки не почувствовали должной благодарности от Украины за предоставленную Варшавой помощь.

