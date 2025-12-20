В России рассказали о провале украинских и британских спецслужб

Ветеран спецслужб Безверхний: Попытка угона МиГ-31 стала провалом Лондона

Неудачная попытка угона истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» украинскими и британскими спецслужбами стала для Киева и Лондона самым настоящим провалом. Такое мнение выразил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний в интервью ТАСС.

«Они [спецслужбы противника] рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско», — сказал он. Собеседник агентства также указал, что это не первая попытка склонить российских летчиков к измене. В частности, подобная попытка была предпринята иностранными спецслужбами в марте 2022 года. Тогда российским военным предлагали в обмен на крупную сумму денег перегнать самолет Су-34 на контролируемые Украиной территории, рассказал Безверхний. «В результате оперативной игры в обусловленное время вместо обещанного самолета противник получил мощный ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области», — отметил он.

Ранее российский пилот назвал главную ошибку человека, вербовавшего его на угон истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По словам летчика, он услышал у собеседника характерное произношение буквы «Г», которое выдало его украинское происхождение.