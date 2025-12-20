Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:32, 20 декабря 2025Экономика

В России спрогнозировали очередное снижение ключевой ставки

Депутат Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку до 9 процентов годовых
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Банк России может уменьшить к концу следующего года ключевую ставку до уровня в девять процентов годовых. С таким прогнозом выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

По его словам, если Центробанк и правительство удержат нынешнюю политику с денежным предложением на рынке, которая ими проводится, то ключевая ставка может опуститься ниже 10 процентов уже к концу 2026 года.

«А инфляция будет уже близка к целевому показателю 4-5 процентов», — заявил Аксаков.

19 декабря 2025 года Банк России сообщил о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 16 процентов годовых. Ключевым аргументом для такого решения стало замедление инфляции, которая к концу года будет находиться в районе шести процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США восхитились выступлением Путина на прямой линии

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Глава ЗАЭС предупредил об угрозе нового Чернобыля из-за атак ВСУ

    Стало известно о превращающемся в «бойню» для ВСУ участке

    Инициатора дела против окружения Зеленского жестоко избили сотрудники СБУ

    В России заметили рост альтернативы популярного алкогольного напитка

    В России назвали способ борьбы с дипфейками

    В Сербии назвали европейские армии ЛГБТ-бригадами

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в бикини в бассейне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok