В России спрогнозировали очередное снижение ключевой ставки

Депутат Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку до 9 процентов годовых

Банк России может уменьшить к концу следующего года ключевую ставку до уровня в девять процентов годовых. С таким прогнозом выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

По его словам, если Центробанк и правительство удержат нынешнюю политику с денежным предложением на рынке, которая ими проводится, то ключевая ставка может опуститься ниже 10 процентов уже к концу 2026 года.

«А инфляция будет уже близка к целевому показателю 4-5 процентов», — заявил Аксаков.

19 декабря 2025 года Банк России сообщил о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 16 процентов годовых. Ключевым аргументом для такого решения стало замедление инфляции, которая к концу года будет находиться в районе шести процентов.