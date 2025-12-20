Реклама

08:05, 20 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

В России заметили рост альтернативы популярного алкогольного напитка

Роскачество: Россияне стали больше употреблять безалкогольного пива
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

В современном мире все больше людей ведут активный образ жизни, в этом контексте безалкогольное пиво переживает настоящий ренессанс, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества. По словам специалистов, напиток перестает быть просто заменой алкогольному аналогу, а становится самостоятельным и востребованным продуктом.

В Роскачестве отметили, что статистика подтверждает растущий интерес к напитку. По данным аналитического агентства «Нильсен», продажи безалкогольного пива продемонстрировали рост на 12 процентов в 2024 году. А в период с января по июль 2025 года этот показатель увеличился на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты объясняют эту динамику несколькими основными факторами: безалкогольное пиво стало для потребителей самостоятельным продуктом, усиление тренда на безалкогольные напитки в целом и инвестиции пивоваренных компаний. Отмечается, что ведущие производители активно вкладываются в оборудование, запуск линий, а также в разработку и выпуск новых линеек безалкогольной продукции.

Также в Роскачестве добавили, что нельзя не отметить и роль электронной коммерции, ведь безалкогольные напитки можно купить на маркетплейсах или в доставке сетевого магазина.

Ранее стало известно, что розничные продажи водки в России снизились в январе-ноябре 2025 года на 3,5 процента, составив 66,31 миллиона декалитров. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

Реализация коньяка упала на 9,1 процента до 11,37 миллиона декалитров, а в целом объем продажи спиртного в стране без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи сократился за 11 месяцев на 9,8 процента, достигнув примерно 182 миллионов декалитров. В том числе снижение продаж затронуло вина. Для виноградных вин оно составило 1,5 процента, а для игристых — 2,7 процента.

