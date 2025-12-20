В США обнародовали материалы дела Эпштейна

Минюст США обнародовал часть материалов дела финансиста Джеффи Эпштейна

Министерство юстиций США обнародовало часть материалов дела скандально известного финансиста Джеффи Эпштейна. Об этом пишет РИА Новости.

«В связи с установленным Конгрессом сроком были предприняты все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц, а также для защиты конфиденциальных материалов от разглашения», — говорится в сопроводительной к материалам заметке ведомства.

Ранее сообщалось, что финансист Джеффри Эпштейн пытался устранить младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю (после лишения титула принца в 2025 году — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) и его бывшую жену Сару Фергюсон. Это произошло в 2019 году: когда Эпштейн якобы страдал от паранойи и считал, что принц или его бывшая жена могут раскрыть подробности его преступлений.

До этого Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу Эпштейна. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один. Теперь «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» должен пройти утверждение в Сенате.