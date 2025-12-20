Реклама

00:24, 20 декабря 2025

В США обнародовали материалы дела Эпштейна

Минюст США обнародовал часть материалов дела финансиста Джеффи Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Министерство юстиций США обнародовало часть материалов дела скандально известного финансиста Джеффи Эпштейна. Об этом пишет РИА Новости.

«В связи с установленным Конгрессом сроком были предприняты все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц, а также для защиты конфиденциальных материалов от разглашения», — говорится в сопроводительной к материалам заметке ведомства.

Ранее сообщалось, что финансист Джеффри Эпштейн пытался устранить младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю (после лишения титула принца в 2025 году — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) и его бывшую жену Сару Фергюсон. Это произошло в 2019 году: когда Эпштейн якобы страдал от паранойи и считал, что принц или его бывшая жена могут раскрыть подробности его преступлений.

До этого Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу Эпштейна. За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один. Теперь «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» должен пройти утверждение в Сенате.

