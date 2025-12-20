Реклама

Мир
05:13, 20 декабря 2025Мир

В США восхитились выступлением Путина на прямой линии

Дэвис: Слова Путина на прямой линии сорвали планы ЕС по продолжению конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Заявление президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что РФ не собирается ни на кого нападать, сорвало планы Европейского союза (ЕС), направленные на продолжение конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Они [европейцы] готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев», — указал он. Путин же «мастерски напомнил», что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам, восхитился Дэвис.

Как считает подполковник США в отставке, Европе следует прислушаться к словам Путина о причинах конфликта на Украине, а также воздержаться от незаконной конфискации замороженных активов РФ.

«Россия словно говорит, что пока есть взаимное уважение, мы будем вас уважать, и ни при каких обстоятельствах не собираемся нападать. Это же простая мысль», — констатировал эксперт.

Ранее Путин заявил, что в вопросе украинского урегулирования мяч на стороне западных оппонентов и президента Украины Владимира Зеленского. Глава РФ также отметил, что в Анкоридже Россия согласовала и практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине

