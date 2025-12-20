В телефонной книге Эпштейна нашли «Капитана Америку»

В телефонной книге Эпштейна нашли Киссинджера и Криса Эванса

В телефонной книге финансиста Джеффри Эпштейна нашли актера Криса Эванса, известного по роли Капитана Америки. Об этом указано на сайте Министерства юстиции США.

В одном из файлов под названием «книга контактов» имеются фотокопии листов с именами и фамилиями в алфавитном порядке. Среди них, помимо Эванса, указаны актер Крис Такер и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Примечательно, что в списке нет контакта действующего президента США Дональда Трампа, однако присутствуют «Трамп Ивана» и «Трамп Иванка» — бывшая жена и дочь главы государства соответственно.

Ранее Минюст США обнародовал часть материалов дела Эпштейна. «Были предприняты все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц, а также для защиты конфиденциальных материалов от разглашения», — говорится в сопроводительной заметке ведомства.