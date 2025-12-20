Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:41, 20 декабря 2025Мир

В телефонной книге Эпштейна нашли «Капитана Америку»

В телефонной книге Эпштейна нашли Киссинджера и Криса Эванса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: Epstein Estate / House Oversight / Global Look Press

В телефонной книге финансиста Джеффри Эпштейна нашли актера Криса Эванса, известного по роли Капитана Америки. Об этом указано на сайте Министерства юстиции США.

В одном из файлов под названием «книга контактов» имеются фотокопии листов с именами и фамилиями в алфавитном порядке. Среди них, помимо Эванса, указаны актер Крис Такер и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Примечательно, что в списке нет контакта действующего президента США Дональда Трампа, однако присутствуют «Трамп Ивана» и «Трамп Иванка» — бывшая жена и дочь главы государства соответственно.

Ранее Минюст США обнародовал часть материалов дела Эпштейна. «Были предприняты все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц, а также для защиты конфиденциальных материалов от разглашения», — говорится в сопроводительной заметке ведомства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киеву — оружие, Москве — санкции». Рубио указал на разницу в действиях США в отношении Украины и России

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    В США заявили о вылетевшем в Майями на переговоры по Украине Дмитриеве

    В США назвали пять препятствий для мира между Россией и Украиной

    В Польше рассказали об одном поступке президента перед встречей с Зеленским

    Самый короткий в России световой день продлится 18 минут

    В телефонной книге Эпштейна нашли «Капитана Америку»

    Шесть музыкантов получат «Грэмми» за достижения всей жизни

    Глава МИД Индии назвал число участвующих в СВО индийцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok