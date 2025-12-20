Верблюд лягнул женщину в лицо во время праздничной службы в церкви

В США верблюд лягнул женщину в лицо во время рождественского спектакля в церкви

Живой верблюд, участвовавший в спектакле по библейским мотивам, нанес травму зрительнице во время праздничного служения в городе Хьюстон, США. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в баптистской церкви Champion Forest. Во время традиционного рождественского спектакля процессия с животными шла по проходу между рядами. Внезапно один из верблюдов лягнул задней ногой сидевшую в кресле женщину, попав ей копытом в лицо. Видео, на котором запечатлен момент удара, набрало более миллиона просмотров в соцсетях. На кадрах видно, как после резкого движения животного женщина, по всей видимости, потеряла сознание, а другие прихожане бросились ей на помощь.

Пострадавшая была немедленно доставлена в больницу. Ее выписали в тот же день после оказания помощи. Как заявил директор по коммуникациям церкви Стивен Миори, руководство Champion Forest сожалеет о случившемся.

Ранее сообщалось, что в США «несчастная» корова напала на двух мужчин. Они получили травмы разной степени тяжести: одного доставили в больницу на скорой, а второго пришлось эвакуировать вертолетом.