Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:05, 20 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос о готовности отказаться от поста президента

Зеленский заявил, что не намерен держаться за пост президента
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от своего поста. Об этом он высказался в интервью польскому изданию PAP.

Зеленский подчеркнул, что «абсолютно не намерен держаться за президентское кресло». Он также ответил на вопрос о проведении выборов на Украине, отметив, что для этого необходимо обеспечить все условия.

«Если будут обеспечены все возможности для проведения соответствующих достойных демократических выборов, то конечно», — сказал глава государства.

Ранее Зеленский поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ. Он дал понять, что рассматривает возможность онлайн-голосования для всех граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киеву — оружие, Москве — санкции». Рубио указал на разницу в действиях США в отношении Украины и России

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Захарова высмеяла слова Зеленского о Путине

    Пьяная пассажирка напала на певца Глызина

    Рубио пошутил о потере внимания из-за Путина

    Пассажирка напала на певца Глызина в самолете и задержала рейс

    Зеленский ответил на вопрос о готовности отказаться от поста президента

    Орбан выложил ролик про Мерца и фон дер Ляйен

    В Германии пришли к необычному выводу после слов Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok