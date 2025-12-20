Зеленский ответил на вопрос о готовности отказаться от поста президента

Зеленский заявил, что не намерен держаться за пост президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от своего поста. Об этом он высказался в интервью польскому изданию PAP.

Зеленский подчеркнул, что «абсолютно не намерен держаться за президентское кресло». Он также ответил на вопрос о проведении выборов на Украине, отметив, что для этого необходимо обеспечить все условия.

«Если будут обеспечены все возможности для проведения соответствующих достойных демократических выборов, то конечно», — сказал глава государства.

Ранее Зеленский поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ. Он дал понять, что рассматривает возможность онлайн-голосования для всех граждан.