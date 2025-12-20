Реклама

17:04, 20 декабря 2025

Зеленский заявил о проблемах с ПВО в одной из областей Украины

Зеленский назвал причиной прилетов по Одесской области проблемы с ПВО
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ignacio Marin / Anadolu via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах с противовоздушной обороной (ПВО) в Одесской области. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

Глава государства назвал проблемы в работе ПВО причиной прилетов по области, которые ведут к масштабным разрушениям в регионе.

«Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем. Это диалог между мной и [главкомом Вооруженных сил Украины Александром] Сырским», — говорит Зеленский.

Ранее Зеленский говорил о том, что у некоторых систем ПВО Украины нет ракет. По его словам, Киев с некоторыми партнерами обсуждал предоставление лицензий на производство или поставки уже существующих.

