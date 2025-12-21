Реклама

19:54, 21 декабря 2025Силовые структуры

В Анапе задержали Деда Мороза

112: В Анапе задержали «Деда Мороза» за нелегальные фотосессии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал Отдела МВД России по городу Анапе

Полицейские города Анапа в Краснодарском крае задержали мужчину в образе Деда Мороза. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам источника, мужчина в костюме Деда Мороза занял инсталляцию в фотозоне на Театральной площади города. Он якобы убеждал отдыхающих, что расположенные в центре города сани принадлежат ему и требовал деньги за фотосессии.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в отделение. Переодетым Дедом Морозом оказался 28-летний мужчина. Правоохранители оформили штраф за незаконное предпринимательство.

«Дедушка, видимо, решил подзаработать на овес для своей "тройки", чтобы вовремя доставить подарки ребятишкам по всей стране, но служители закона обрушили праздничные планы», — пошутили авторы канала.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил с обезьянами людей, играющих в «Тайного Санту». «Надо это понимать, что, играя и используя термин "Тайный Санта", ты становишься нетайной макакой, обезьяной, тупо копирующей западные нарративы просто потому, что это модно», — отметил Милонов.

