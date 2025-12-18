Россиян призвали отказаться от одной новогодней игры

Депутат Госдумы Милонов сравнил с обезьянами играющих в «Тайного Санту»

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил с обезьянами людей, играющих в «Тайного Санту», а также призвал отказаться от этого мероприятия. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его мнению, эта традиция является злокачественным новообразованием. Она популярна среди тех людей, объяснил парламентарий, которые недавно переехали в большой город.

Милонов рассказал, что в его семье пишут письма Деду Морозу, а не играют в «Тайного Санту».

«Надо это понимать, что, играя и используя термин "Тайный Санта", ты становишься нетайной макакой, обезьяной, тупо копирующей западные нарративы, просто потому что это модно», — добавил депутат.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин исполнил новогодние мечты двух детей, которые обратились с пожеланиями на прямую линию.