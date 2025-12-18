Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 18 декабря 2025Россия

Россиян призвали отказаться от одной новогодней игры

Депутат Госдумы Милонов сравнил с обезьянами играющих в «Тайного Санту»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил с обезьянами людей, играющих в «Тайного Санту», а также призвал отказаться от этого мероприятия. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его мнению, эта традиция является злокачественным новообразованием. Она популярна среди тех людей, объяснил парламентарий, которые недавно переехали в большой город.

Милонов рассказал, что в его семье пишут письма Деду Морозу, а не играют в «Тайного Санту».

«Надо это понимать, что, играя и используя термин "Тайный Санта", ты становишься нетайной макакой, обезьяной, тупо копирующей западные нарративы, просто потому что это модно», — добавил депутат.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин исполнил новогодние мечты двух детей, которые обратились с пожеланиями на прямую линию.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Путин позвонил пятилетнему россиянину

    Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok