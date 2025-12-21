Девять человек застрелили у бара в Африке

News24: В баре под Йоханнесбургом застрелили девять человек

В Южно-Африканской Республике произошла перестрелка, в результате которой застрелили девять человек и ранили еще десять. Об этом сообщает портал News24.

Отмечается, что группа численностью около 12 человек на белом микроавтобусе и седане открыла беспорядочный огонь по посетителям бара KwaNoxolo в поселке Беккерсдаль под Йоханнесбургом. После этого они скрылись с места происшествия. Причины нападения неизвестны.

Пострадали как люди, находившиеся в заведении, так и прохожие. Кроме того, как сообщил заместитель начальника полиции провинции Гаутенг генерал-майор Фред Кекана, в числе пострадавших оказался водитель такси.

