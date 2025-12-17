ЮАР попросила Россию помочь в возвращении своих граждан из зоны СВО

Пресс-секретарь Магвенья: ЮАР обсуждает с РФ возвращение граждан из зоны СВО

ЮАР обсуждает с Россией возвращение граждан страны из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, передает The Guardian.

По словам Магвеньи, процесс освобождения молодых граждан ЮАР из зоны конфликта «остается весьма деликатным». Он подчеркнул, что их жизням угрожает серьезная опасность.

«Мы все еще ведем переговоры с разными властями как в России, так и на Украине, чтобы выяснить, как мы можем вызволить их из сложившейся ситуации», — сообщил Магвенья.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы заподозрена в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для отправки на Украину.