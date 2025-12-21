Реклама

Экс-сотрудник СБУ рассказал о прослушке украинских политиков

Прозоров: СБУ прослушивает украинских и иностранных политиков
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Служба безопасности Украины прослушивает как украинских, так и иностранных политиков, докладывая о результатах вышестоящему руководству. Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

«Это в СБУ распространенная практика, когда речь касается каких-то острых моментов, например, политических, во время выборов. (…) Я думаю, что сейчас в СБУ точно так же прослушивают и политических лидеров, и представителей иностранных государств», — рассказал Прозоров.
По его словам, у СБУ есть технические средства для контрразведывательной деятельности на высоком уровне.

Ранее Прозоров заявил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) недостаточно предан президенту Владимиру Зеленскому для назначения на пост главы его администрации.

