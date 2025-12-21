The Spectator: Европе следует прекратить создавать препятствия по Украине

Европейским странам следует прекратить создавать препятствия для украинского урегулирования и возобновить диалог с Россией. Об этом заявил профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для The Spectator.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон прав», — прокомментировал он слова французского лидера о необходимости поговорить с главой России Владимиром Путиным.

По словам профессора, в Европе постепенно растет понимание того, что простой отказ от контактов с Путиным под предлогом несогласия с его действиями не работает, а единственным путем общения с Москвой стал Вашингтон.

Он отметил, что для донесения европейской позиции до Москвы европейцам придется выбирать формат диалога вне структур Евросоюза, так как Россия и Европа дошли до полного отсутствия связи.

Ранее Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. По его словам, это отвечает европейским интересам и контакт следует наладить в ближайшее время.