Политик Али Мохтар Нгабалин: Реальная Россия открытая, теплая, человечная страна

Глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии «Голкар» Али Мохтар Нгабалин оценил реальную Россию, отметив, что она сильно и в хорошем смысле отличается от навязанного на расстоянии образа. Слова политика передают РИА Новости.

Нгбалин заявил, что ему очень трудно подобрать слова, чтобы описать, насколько теплой, дружелюбной и организованной он увидел Россию. Политик отметил продуманную городскую инфраструктуру и удобство общественного транспорта.

«Люди — как гражданские, так и представители силовых структур — приветливы и всегда готовы помочь. Везде, где мы бывали, люди охотно здоровались и откликались на просьбы», — вспоминает Нгбалин.

В завершении политик заявил, что Россия, которую он увидел, оказалась гораздо более открытой, теплой и человечной, чем тот образ, который часто формируется.

