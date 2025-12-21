Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:47, 21 декабря 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об оставшихся в Димитрове бойцах ВСУ

Марочко: Остающиеся в Димитрове ДНР бойцы ВСУ истощены
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Оставшиеся в Димитрове Донецкой народной республики (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощены. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Уже видно истощение украинских боевиков в Димитрове, потому что они не снабжались на протяжении очень длительного времени, а те запасы, как вооружения, так и боеприпасов, людские резервы, какие-то запасы материально-технических средств — они попросту иссякают и тают на глазах», — рассказал Марочко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Димитров находится в полном окружении Вооруженных сил (ВС) России. «Более 50 процентов города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», — сказал глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    В Пентагоне назвали условия прекращения захвата судов Венесуэлы

    На стене Путина заметили необычную картину

    Дмитриев ответил на слухи о стремлении России склонить Уиткоффа на свою сторону

    Раскрыта основная цель США в отношениях с Россией

    Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры

    Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в Москве

    Дмитриев оценил переговоры в Майами по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok