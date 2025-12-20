Боец ВСУ с позывным Мучной: Ситуация в Димитрове стала критической

Боец ВСУ рассказал о тяжелом положении украинских войск на одном из ключевых участков фронта. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам украинского военного с позывным Мучной, ситуация в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) ухудшается с каждым часом и «катится к печальному финалу». Он подтвердил, что для украинских войск ситуация стала критической после того, как ВС РФ установили контроль над селом Светлое на северо-западном фланге и начали операции на западном направлении самого города.

Он отметил, что такая ситуация сложилась в Димитрове, потому что российская армия начала «сжимать пространство вокруг города, постепенно двигаясь ближе к центру, сужая маневр и варианты» для украинских военных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Димитров находится в полном окружении Вооруженных сил (ВС) России. «Более 50 процентов города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», — сказал глава государства.