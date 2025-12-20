Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:36, 20 декабря 2025Бывший СССР

В Димитрове сложилась критическая для украинских войск ситуация

Боец ВСУ с позывным Мучной: Ситуация в Димитрове стала критической
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Боец ВСУ рассказал о тяжелом положении украинских войск на одном из ключевых участков фронта. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам украинского военного с позывным Мучной, ситуация в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) ухудшается с каждым часом и «катится к печальному финалу». Он подтвердил, что для украинских войск ситуация стала критической после того, как ВС РФ установили контроль над селом Светлое на северо-западном фланге и начали операции на западном направлении самого города.

Он отметил, что такая ситуация сложилась в Димитрове, потому что российская армия начала «сжимать пространство вокруг города, постепенно двигаясь ближе к центру, сужая маневр и варианты» для украинских военных.

Материалы по теме:
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Димитров находится в полном окружении Вооруженных сил (ВС) России. «Более 50 процентов города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», — сказал глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нацполиция Украины сделала новое заявление о развернутом в центре Киева флаге России

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России ответили на заявление Зеленского о мирном соглашении

    Российский военный выжил после прямого попадания дрона ВСУ

    Турист из России получил в Таиланде 25 лет тюрьмы за убийство экс-избранника своей девушки

    В Димитрове сложилась критическая для украинских войск ситуация

    Орбан затруднился определить инициатора конфликта на Украине

    Ирландского журналиста поразило желание ЕС «сжечь континент»

    Зеленский ответил на предложение Путина по выборам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok