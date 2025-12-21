Реклама

13:28, 21 декабря 2025Силовые структуры

Москвичка лишилась десятков миллионов рублей из-за ключей от домофона

Жительница Москвы лишилась 42,5 млн рублей после звонка о ключах от домофона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Москвичка лишилась десятков миллионов рублей из-за звонка о ключах от домофона. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram.

Как рассказали в надзорном органе, жительница Москвы ответила на телефонный звонок мошенников, которые представились представителями ТСЖ, готовыми сделать запасные ключи от входной двери в подъезде. После этого женщине в СМС пришел код, который она передала звонившему.

«Ей стали поступать звонки уже от лжебанкиров и лжеправоохранителей, которые сообщили, что все ее данные уже известны мошенникам, стали запугивать пенсионерку и ее супруга уголовной ответственностью», — сообщили в прокуратуре. В итоге мошенники убедили отдать все семейные сбережения «полицейским» — всего семья лишилась 42,5 миллиона рублей.

Ранее юрист предупредил о попытках мошенников похитить новогодние премии россиян.

