05:19, 21 декабря 2025

Юрист предупредил о попытках мошенников похитить новогодние премии

Юрист Курбаков: Мошенники начали предлагать россиянам инвестировать премии
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники начали активно предлагать россиянам инвестировать новогодние премии, обещая якобы высокий доход. Об этом предупредил юрист Иван Курбаков в беседе с РИА Новости.

«Злоумышленники предлагают гражданам выгодно инвестировать новогодние премии, обещая высокую доходность. При этом они давят на то, что срок действия предложения ограничен», — рассказал Кубраков.
По его словам, мошенники просто похитят деньги, а банк не сможет вернуть средства.

Как сообщалось ранее, мошенники часто создают копии запрещенных сайтов для шантажа пользователей. Преступники работают над фишинговыми сайтами и собирают данные пользователей. Затем жертвы получают угрозы — их запугивают тем, что информация будет обнародована.

