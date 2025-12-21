Реклама

На Украине мобилизовали возивших помощь для бойцов ВСУ волонтеров

В Харькове ТЦК мобилизовали возивших помощь для бойцов ВСУ волонтеров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

На Украине сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали возивших помощь для бойцов ВСУ волонтеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на волонтера Роки.

Отмечается, что у волонтеров были оформлены все необходимые документы. Роки подчеркнул, что ТЦК уничтожает волонтеров.

«Думаю что и волонтерство скоро закончится. При этом ребята всегда за волонтеров, а ТЦК по барабану. У них статистика хромает», — сказал он.

До этого сообщалось, что в Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) начали проводить рейды вместе с цыганами.

Еще раньше в Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали курьера. Как выяснили журналисты, пятеро сотрудников военкоматов затолкали в автобус доставщика, он оказывал сопротивление и кричал.

