На Украине начался новый скандал между банком и ветераном ВСУ

На Украине банк потребовал лично явиться лечащегося в США ветерана-инвалида

На Украине Ощадбанк потребовал лично явиться в свое отделение лечащегося в США инвалида-ветерана Вооруженных сил страны (ВСУ), чтобы тот мог оплатить медицинские расходы. Об этом бывший военнослужащий Андрей Сидоренко написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, что лишился ноги в ходе конфликта и проходит реабилитацию в Соединенных Штатах за свои средства, которые лежат на счете в Ощадбанке. При этом организация установила лимит на траты, снять который клиент может лишь лично в отделении банка.

Сидоренко также подчеркнул, что два дня пытался решить эту проблему при помощи поддержки, однако банк настаивал на личном визите ветерана. Однако позже ветеран написал, что после публичной огласки вопрос все же удалось решить.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за требования Приватбанка к ветерану без рук и ног «взять карточку в руки и подержать у лица для фото». При этом медицинскому куратору, которая привезла военного в банк, запретили держать карточку вместо подопечного, потому что «так нельзя».

