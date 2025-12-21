На Западе предупредили о последствиях в случае блокады Калинграда

Политик Гэллоуэй призвал отказаться от попыток организовать блокаду Калинграда

Британский политик Джордж Гэллоуэй предостерег Запад от любых попыток организовать блокаду Калинграда. Об этом он написал в социальной сети Х.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал в ходе прямой линии, о том, что при создании угроз Калининградской области Москва будет их уничтожать.

«Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах», — написал Гэллоуэй.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что война между Россией и Евросоюзом (ЕС) могла бы начаться из-за Калининграда. По словам Дандыкина, если страны ЕС начнут блокаду Калининградской области, Россия будет вынуждена ответить на эту агрессию. Военный эксперт подчеркнул, что с инициативой блокировать доступ к этому российскому региону выступали Польша и страны Балтии.