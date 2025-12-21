На Западе заявили о неверии НАТО в собственную пропаганду о российской угрозе

Журналист Боуз: НАТО не верит в собственную пропаганду о российской угрозе

НАТО не верит в собственную пропаганду о российской угрозе, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Его пост опубликован в соцсети X.

По словам Боуза, если бы Североатлантический альянс действительно верил в угрозу со стороны России, то никогда бы не стал собирать в одном месте эскадрилью самолетов F35, которую легко можно уничтожить одной ракетой.

Боуз также назвал заявление НАТО театрализованным представлением.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что война между Россией и Евросоюзом могла бы начаться из-за Калининграда. По его словам, если страны ЕС начнут блокаду Калининградской области, Москва будет вынуждена ответить на эту агрессию.