13:21, 20 декабря 2025

Запад испугался заявления Путина о Калининграде

DE: Запад испугался слов Путина о последствиях блокады Калининграда
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: kremlin.ru

Запад испугался после заявления президента России Путина о Калининграде. Об этом пишет Daily Express.

В публикации говорится, что глава государства выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует «беспрецедентную эскалацию» конфликта на Украине, потенциально перерастая в крупномасштабный вооруженный конфликт по всей Европе.

Слова Путина в публикации называют «пугающей угрозой Третьей мировой войны».

19 декабря Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, заявлял, что при создании угроз Калининградской области Россия будет их уничтожать.

Ранее военный эксперт Дандыкин отметил, что война между Россией и Евросоюзом могла бы начаться из-за Калининграда.

