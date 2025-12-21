Реклама

01:25, 21 декабря 2025Мир

Назван владелец перехваченного армией США танкера

NYT: Груз на перехваченном США танкере принадлежит трейдеру из Китая
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Груз на танкере, перехваченном армией США у берегов Венесуэлы, принадлежит трейдеру из Китая, а само судно шло под флагом Панамы. Об этом сообщило издание New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, судно называется Centuries и не находится под санкциями США. Уточняется, что груз принадлежит трейдеру, занимающемуся поставками венесуэльской нефти китайским нефтеперерабатывающим заводам.

ВС США в субботу, 20 декабря, поднялись на борт танкера, чтобы послать сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. По данным издания Axios, танкер перевозил венесуэльскую нефть, пытаясь обойти объявленную ранее блокаду.

