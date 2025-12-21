На стене Путина заметили необычную картину

РИА Новости: На стене у Путина висит картина «Хлебное поле» Олега Путнина

На стене у президента России Владимира Путина заметили картину «Хлебное поле» российского художника Олега Путнина. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 20 декабря, Кремль опубликовал видео, на котором российский глава в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой и попробовал ее.

За спиной президента на стене заметили картину с изображением поля и проселочной колеи.

Ранее сообщалось, что пекарня «Машенька» собирается отправить Путину пирожки с капустой, картошкой, каравай и что-то сладкое.

Во время эфира 19 декабря Максимов задал вопрос Путину о налоговых изменениях для малого бизнеса. Президент заявил, что малый бизнес не должен страдать при переходе на новую систему налогообложения.