02:22, 21 декабря 2025

На стене Путина заметили необычную картину

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

На стене у президента России Владимира Путина заметили картину «Хлебное поле» российского художника Олега Путнина. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 20 декабря, Кремль опубликовал видео, на котором российский глава в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой и попробовал ее.

За спиной президента на стене заметили картину с изображением поля и проселочной колеи.

Ранее сообщалось, что пекарня «Машенька» собирается отправить Путину пирожки с капустой, картошкой, каравай и что-то сладкое.

Во время эфира 19 декабря Максимов задал вопрос Путину о налоговых изменениях для малого бизнеса. Президент заявил, что малый бизнес не должен страдать при переходе на новую систему налогообложения.

