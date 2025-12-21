Реклама

17:30, 21 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Названо еще одно вредное свойство алкоголя

Ортодонт Буторина: Алкоголь негативно влияет на структуру зубной эмали
Наталья Обрядина

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Ортодонт Eurokappa Academy Ирина Буторина рассказала, как алкоголь влияет на структуру зубной эмали. Еще одно вредное свойство спиртных напитков она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Буторина рассказала, что многие алкогольные напитки имеют низкий pH и вызывают деминерализацию — размягчение верхнего слоя зубной эмали. Особенно этот негативный эффект выражен при употреблении шампанского, кислых коктейлей и некоторых вин.

«Кислота провоцирует "разрыхление" структуры эмали и проникает в нее, тем самым разрушая ее поверхностный слой. На фоне этого красные вина, ликеры, ягодные коктейли и другие цветные напитки глубже проникают в эмаль и изменяют ее оттенок», — пояснила врач.

Кроме того, алкоголь ухудшает слюноотделение, а именно слюна отвечает за нейтрализацию кислоты и реминерализацию эмали. По словам врача, при ее недостатке защитные механизмы работают хуже. «Алкоголь обезвоживает организм, и в полости рта возникает сухость. В такой среде кислота дольше контактирует с эмалью, усиливая ее повреждение», — отметила Буторина.

Чтобы снизить риск сильного повреждения эмали, ортодонт рекомендовала пить воду в перерывах между употреблением спиртных напитков, избегать сочетания алкоголя с кислыми продуктами, использовать соломинку для коктейлей и применять ополаскиватели с нейтральным pH.

Ранее ортодонт Марьяна Барагунова предостерегла россиян от использования кап от бруксизма с маркетплейсов. По ее словам, такие накладки чаще всего изготовлены из мягкого медицинского силикона, поэтому рассчитывать на их эффективность не стоит.

